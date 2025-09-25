RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Масштабные удары РФ по Запорожью: в ОВА рассказали, какое сейчас состояние 31 пострадавшего

Фото: Иван Федоров (president gov ua)
Автор: RBC.UA

В больницах Запорожья находится 31 человек, пострадавший в результате вражеских атак за последнюю неделю. Восемь человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ОВА Ивана Федорова.

"Взрывные травмы, переломы, контузии и травматическая ампутация конечностей: в больницах областного центра находится 31 пострадавший в результате вражеских атак на Запорожье и область", - говорится в сообщении.

По данным Федорова, восемь человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Состояние других пострадавших медики оценивают, как среднее

Федоров отметил, что людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

 

 

Обстрелы Запорожья

Запорожье подвергается значительным обстрелам Российской Федерацией. В частности, под утро 22 августа россияне тоже атаковали Запорожье авиабомбами. Тогда во время обстрела горело двухэтажное здание, пять автомобилей, и погибли три человека. 23 сентября город атаковали "Шахеды". Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Недавно украинские военные уничтожили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении. Самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.

