ЗСУ зупинили весняно-літній наступ РФ, на кількох напрямах ворог відходить, - Генштаб

Збройні сили України зупинили весняно-літню наступальну операцію росіян, та на кількох напрямках змушують ворога відступати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"Плани Кремля щодо оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами не виконуються, а відтак постійно переглядаються та відтерміновуються. Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що ЗСУ продовжують руйнувати подальші плани РФ, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні.

Контрнаступальні операції ЗСУ

На окремих напрямках Сили оборони проводять контрнаступальні операції. Також підрозділи ЗСУ успішно реалізують штурмові дії з метою відновлення втраченого положення. Зокрема, українські воїни продовжують витискати російських загарбників із території Сумської області.

Також тривають активні бойові дії в Покровському районі Донецької області. Також є й певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області. Є й інші ділянки фронту, де ворог не має ніяких здобутків.

Втрати росіян

"Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту", - додали у Генштабі.

Так, лише у вересні втрати окупантів склали майже 29 тисяч військовослужбовців, знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку. З початку року взято в полон 2060 військовослужбовців РФ.

Удари по тилах РФ

Зазначається, що найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території РФ. Так, в рамках Deep Strike знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора.

Зокрема, з початку року завдано успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу РФ.

Як наслідок – загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів в РФ зменшилися майже на 25%. Щоденно, від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад 46 млн доларів США. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії.

Нове озброєння від союзників

За даними Генштабу, також є і позитивні сигнали щодо надання нових пакетів військової допомоги від союзників.

Зокрема, обговорюється постачання високоточної зброї, такої як крилаті ракети "Томагавк" та інших сучасних систем. Їх застосування значно посилить примус РФ до припинення війни та встановлення справедливого миру.