Масштабні пожежі та пошкодження: з'явилися перші фото наслідків удару РФ по Харкову

Атака на Україну 12 липня

Росія завдала щонайменше 10 ударів по Харкову в ніч на 12 липня, застосувавши вісім бойових дронів та дві керовані авіабомби.

Основний удар прийшовся на колишнє підприємство, яке кілька років не працює, повідомили міський голова Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.

Один із дронів типу "Шахед" влучив у об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, вибито шибки, знищено автівки та порушено електромережі. Постраждали двоє чоловіків 33 та 55 років - їх госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Водночас у Західній Україні також зафіксували наслідки ворожих атак. У Львові внаслідок удару дрона зруйновано під’їзд житлового будинку і стався витік газу. У Залізничному районі спалахнула пожежа на даху нежитлової будівлі.

У Луцьку внаслідок масованого обстрілу Росії майже повністю знищено житловий будинок, пошкоджені інші споруди. Ситуація залишається напруженою, триває ліквідація наслідків атак.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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