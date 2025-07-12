Масштабные пожары и повреждения: появились первые фото последствий удара РФ по Харькову

Атака на Украину 12 июля

Россия нанесла не менее 10 ударов по Харькову в ночь на 12 июля, применив восемь боевых дронов и две управляемые авиабомбы.

Основной удар пришелся на бывшее предприятие, которое несколько лет не работает, сообщили городской голова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.

Один из дронов типа "Шахед" попал в объект критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома, выбиты стекла, уничтожены автомобили и нарушены электросети. Пострадали двое мужчин 33 и 55 лет - их госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В то же время в Западной Украине также зафиксировали последствия вражеских атак. Во Львове в результате удара дрона разрушен подъезд жилого дома и произошла утечка газа. В Железнодорожном районе вспыхнул пожар на крыше нежилого здания.

В Луцке в результате массированного обстрела России почти полностью уничтожен жилой дом, повреждены другие сооружения. Ситуация остается напряженной, продолжается ликвидация последствий атак.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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