Масштабные пожары и повреждения: появились первые фото последствий удара РФ по Харькову

Россия атаковала комбинированным ударом Харьков. В городе пожары, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и мэра города Игоря Терехова.
Сегодня, 12 июля российские войска атаковали Харьков - под удар попал Киевский район города.
Враг применил управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, в результате чего вспыхнули масштабные пожары.
Попадания зафиксированы по складским помещениям, гаражам и другим зданиям.
Частично повреждены жилые дома и гражданские авто. По предварительным данным, один человек пострадал.
На месте работают спасатели, пиротехники и коммунальные службы.
Пожарные локализуют пожары, продолжается разбор завалов и фиксация последствий обстрела.
Как сообщает Терехов, до трех возросло количество пострадавших от утреннего террористического обстрела Харькова.
Россия нанесла не менее 10 ударов по Харькову в ночь на 12 июля, применив восемь боевых дронов и две управляемые авиабомбы.
Основной удар пришелся на бывшее предприятие, которое несколько лет не работает, сообщили городской голова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.
Один из дронов типа "Шахед" попал в объект критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома, выбиты стекла, уничтожены автомобили и нарушены электросети. Пострадали двое мужчин 33 и 55 лет - их госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В то же время в Западной Украине также зафиксировали последствия вражеских атак. Во Львове в результате удара дрона разрушен подъезд жилого дома и произошла утечка газа. В Железнодорожном районе вспыхнул пожар на крыше нежилого здания.
В Луцке в результате массированного обстрела России почти полностью уничтожен жилой дом, повреждены другие сооружения. Ситуация остается напряженной, продолжается ликвидация последствий атак.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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