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Масштабні лісові пожежі в Канаді: евакуйовано кілька тисяч жителів

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П'ятниця 05 травня 2023 06:41
Масштабні лісові пожежі в Канаді: евакуйовано кілька тисяч жителів Фото: на півночі канадської провінції Альберта спалахнула велика лісова пожежа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На півночі канадської провінції Альберта спалахнула велика лісова пожежа, яка стала причиною евакуації майже 4 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За кілька годин пожежа біля селища Фокс Лейк охопила площу близько 44 квадратних кілометрів. Повідомляється, що рятувальникам не вдається взяти пожежу під контроль через сильний вітер і суху погоду.

За даними місцевої влади, близько 3700 жителів уже залишили селище та прилеглі поселення. За даними CBC News, у низці провінцій Канади вже розпочався сезон лісових пожеж, і зараз лише в Альберті зафіксовано 72 вогнища лісових пожеж.

Раніше ми писали, що на південному заході Китаю в провінції Юньнань сталася масштабна лісова пожежа. Його намагаються загасити понад 1400 осіб, включаючи пожежників та співробітників поліції.

Також раніше поблизу іспанського містечка Вільянуева-де-Вівер виникла пожежа, яка вже знищила близько 4 тисяч гектарів лісу.

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