Масштабные лесные пожары в Канаде: эвакуированы несколько тысяч жителей
На севере канадской провинции Альберта вспыхнул крупный лесной пожар, который стал причиной эвакуации почти 4 тысяч местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
Всего за несколько часов пожар возле поселка Фокс Лейк охватил площадь около 44 квадратных километров. Сообщается, что спасателям не удается взять пожар под контроль из-за сильного ветра и сухой погоды.
По данным местных властей, около 3700 жителей уже покинули поселок и близлежащие поселения. По данным CBC News, в ряде провинций Канады уже начался сезон лесных пожаров, и сейчас только в Альберте зафиксировано 72 очага лесных пожаров.
Ранее мы писали, что на юго-западе Китая в провинции Юньнань произошел масштабный лесной пожар. Его пытаются потушить более 1400 человек, включая пожарных и сотрудников полиции.
Также ранее вблизи испанского городка Вильянуэва-де-Вивер возник пожар, который уже уничтожил около 4 тысяч гектаров леса.
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