Масштабні дронові та ракетні атаки варто очікувати найближчим часом, - експерт

Російська Федерація має верифіковану та перевірену розвідувальну інформацію щодо розміщень об'єктів інфраструктури України. Саме тому останнім часом ворожі ракети прилітають по газорозподільчій, по газовидобувній галузі країни.

За його словами, необхідно розуміти, що наразі щонайменше 15 бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 у РФ вже знаходяться напоготові для здійснення масштабної ракетної атаки по Україні.

"Чи станеться вона найближчим часом, чи, можливо, буде якась пауза, звісно, мені це невідомо. Але те, що росіяни мають ресурси для вчинення таких комбінованих ракетно-дронових атак - це очевидно. Так само очевидно, що ворог спрямовував свої удари по об'єктах енергетичної інфраструктури для того, щоб позбавити наших співгромадян електрики, відповідного тепла у їх оселях і створити максимально несприятливі умови для всіх наших мешканців", - розповів Селезньов.



На його думку, таким чином Росія, ймовірно, хоче зробити поступливішим український уряд під час виходу на певний перемовний трек. При цьому на такі дії РФ все ж варто зважати, адже російський диктатор Володимир Путін діє в такий спосіб, щоб досягти за будь-яку ціну пристойного для себе результату.

Саме тому наразі відбуваються атаки РФ по об'єктах, що жодного відношення до українських Сил оборони не мають. Селезньов впевнений, що найближчим часом такі випадки будуть повторюватись, адже погодні покажчики не покращуються. А отже, масштабні дронові та ракетні атаки варто очікувати в тому числі найближчим часом.

"Я думаю, що не варто недооцінювати противника. Вони мають верифіковану та перевірену розвідувальну інформацію щодо розміщень наших об'єктів інфраструктури. Останнім часом ворожі ракети прилітають по газорозподільчій, по газовидобувній галузі нашої країни", - каже він.

Ймовірно, ворог шукає можливості завдати удари в той самий момент, коли Україна буде найбільш вразливими.

Нічний удар по території України

Цієї ночі російська армія завдала комбінованого удару по території України. Спочатку противник запустив дрони та крилаті ракети "Калібр", а під ранок з'явилася інформація про загрозу обстрілу зі стратегічної авіації РФ. В результаті обстрілу було зафіксовано рух російських ракет у напрямку Полтавської області.

Внаслідок атаки в Україні вводились екстрені відключення електроенергії. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Росія знову намагається вдарити по енергосистемі країни.