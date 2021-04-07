Масштабная утечка данных: в Facebook исключили хакерский взлом

Социальная сеть Facebook исключила возможность утечки данных пользователей путем хакерской атаки. Были опубликованы данные более 500 млн пользователей.
Об этом говорится в сообщении соцсети.
Как объясняют в компании, злоумышленники получили доступ к сведениям путем извлечения данных с платформы.
"Важно понимать, что злоумышленники получили эти данные не путем взлома наших систем, а путем извлечения их с нашей платформы до сентября 2019 года", - заявили в Facebook.
Там считают, что хакеры извлекли данные из учетных записей пользователей благодаря импорту контактов еще в 2019 году.
Эта функция позволяет легко находить своих друзей, используя свой список контактов.
3 апреля стало известно, что на хакерском форуме опубликовали данные как минимум 533 млн пользователей социальной сети Facebook. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook.
Напомним, это уже не первая утечка данных пользователей Facebook. В 2019 году в Британии обнаружили утечку данных более 260 млн пользователей соцсети.