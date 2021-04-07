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Масштабний витік даних: у Facebook виключили хакерський злом

Автор: Даша Харченко

Соціальна мережа Facebook виключила можливість витоку даних користувачів шляхом хакерської атаки. Були опубліковані дані більше 500 млн користувачів.

Про це йдеться в повідомленні соцмережі.

Як пояснюють в компанії, зловмисники отримали доступ до інформації шляхом вилучення даних з платформи.

"Важливо розуміти, що зловмисники отримали ці дані не шляхом злому наших систем, а шляхом вилучення їх з нашої платформи до вересня 2019 року", - заявили в Facebook.

Там вважають, що хакери отримали дані з облікових записів користувачів завдяки імпорту контактів ще в 2019 році.

Ця функція дозволяє легко знаходити своїх друзів, використовуючи свій список контактів.

3 квітня стало відомо, що на хакерському форумі опублікували дані як мінімум 533 млн користувачів соціальної мережі Facebook. В мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook.

Нагадаємо, це вже не перший витік даних користувачів Facebook. У 2019 році в Британії виявили витік даних понад 260 млн користувачів соцмережі.

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