Масштабная спецоперация в Херсоне: проведено более 30 обысков и объявлено 9 подозрений

В ходе спецоперации в Херсоне 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В прокуратуре сообщили о проведении масштабной спецоперации в Херсоне с целью прекращения деятельности преступной организации.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями органов Службы безопасности Украины и при поддержке подразделений Национальной полиции 20 января 2020 провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, также были проведены обыски с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

В эту спецоперацию привлекли Нацгвардию. Сообщалось, что было сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов с целью пресечения деятельности преступной организации, который уже проходит по делу Гандзюк.