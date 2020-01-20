Масштабна спецоперація в Херсоні: проведено понад 30 обшуків та оголошено 9 підозр

У ході спецоперації в Херсоні 9 особам повідомили про підозру, а також на підставі ухвал слідчих суддів провели понад 30 обшуків. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

У прокуратурі повідомили про проведення масштабної спецоперації в Херсоні з метою припинення діяльності злочинної організації.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими органів Служби безпеки України та за підтримки підрозділів Національної поліції 20 січня 2020 року провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, також були проведені обшуки з метою відшукання додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.

У цю спецоперацію долучили Нацгвардію. Повідомлялося, що було повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань з метою припинення діяльності злочинної організації, який вже проходить по справі Гандзюк.