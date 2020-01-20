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Масштабная спецоперация в Херсоне: задействована Нацгвардия

Новости » Происшествия     20.01.2020 - 11:45
Масштабная спецоперация в Херсоне: задействована Нацгвардия
Фото: спецоперация в Херсоне (gp.gov.ua)

В Херсоне проходит спецоперация, направленная на борьбу с организованной преступностью

Правоохранительные органы проводят спецоперацию в Херсоне, направленную на борьбу с организованной преступностью. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Задержанным инкриминируют подозрение в совершении ряда насильственных преступлений и поджоге имущества.

"В спецоперации задействованы прокуроры Офиса Генерального прокурора, следователи органов Службы безопасности Украины, Нацгвардии и сотрудники Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Сейчас по разным адресам проводится ряд обысков", - говорится в сообщении.

Кроме того, начат ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Отмечается, что сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов с целью пресечения деятельности преступной организации.

До этого СБУ и Генпрокуратура обещали в ближайшее время проинформировать общество о новых весомых результатах в деле Гандзюк.

РБК-Украина писало, что 31 июля 2018 года в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественной деятельнице Херсона Екатерину Гандзюк. Гандзюк госпитализировали. Общественная активистка скончалась 4 ноября в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате больших химических ожогов тела.

По делу Гандзюк проходят массовые обыски В Херсоне объявили подозрение экс-помощнику нардепа, проводится спецоперация
Новости Украины ХерсонспецоперацияЕкатерина Гандзюк
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