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Прокуратура объявила подозрение экс-помощнику нардепа

Новости » Политика     20.01.2020 - 09:24
Прокуратура объявила подозрение экс-помощнику нардепа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экс-помощник нардепа также проходит по делу Гандзюк

Сообщено о подозрении руководителя преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов с целью пресечения деятельности преступной организации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отметили в Офисе генпрокурора, на данный момент в Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью пресечения деятельности преступной организации.

"Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт в отношении указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда. Одессы с соглашением о признании его вины в заранее не обещанном сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.

Также о подозрении сообщается другим членам преступной организации.

Отметим, в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гадзюк фигурирует бывший помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Напомним, в декабре Верховная рада Украины создала Временную следственную комиссию для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители арестовали трех молодых людей, подозреваемых в совершении стрельбы в Николаеве, в результате которой были ранены два человека. Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет заключения.

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Новости Украины нардепподозрениепомощникЕкатерина Гандзюк
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