Главная » Новости » Происшествия

Взрыв на сталелитейном заводе в Китае: погибли двое, десятки ранены

Китай, Понедельник 19 января 2026 04:45
Взрыв на сталелитейном заводе в Китае: погибли двое, десятки ранены Фото: полиция Китая (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На севере Китая на сталелитейном заводе произошел мощный взрыв, который унес жизни минимум двух рабочих и оставил десятки сотрудников с травмами, став одной из крупнейших промышленных аварий региона за последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию China Xinhua News.

Обстоятельства происшествия

Взрыв произошел днем 18 января на предприятии Inner Mongolia Baotou Steel Union в Внутренней Монголии. По данным местных СМИ и государственного Центрального телевидения Китая (CCTV), на площадке завода поднялся огромный столб дыма.

На месте аварии работают спасатели и правоохранительные органы, проводится поиск пропавших без вести сотрудников.

Жертвы и пострадавшие

По последним данным, двое работников погибли, восемь числятся пропавшими без вести, а 84 человека доставлены в больницы с различными травмами. Местные власти заявили, что уже приняты меры в отношении ответственных лиц в соответствии с законодательством КНР.

О предприятии

Inner Mongolia Baotou Steel Union входит в число крупнейших производителей стали в Китае. По данным Всемирной ассоциации стали, в 2024 году компания заняла 16-е место в стране, выпустив 15 миллионов тонн продукции.

Завод играет ключевую роль в металлургической отрасли региона и обеспечивает значительное количество рабочих мест.

Действия после аварии

Поисково-спасательные группы продолжают работу на территории завода, оценивая масштабы разрушений и проверяя состояние оборудования. Следственные органы выясняют причины взрыва, чтобы предотвратить аналогичные инциденты в будущем.

