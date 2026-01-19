Взрыв на сталелитейном заводе в Китае: погибли двое, десятки ранены
На севере Китая на сталелитейном заводе произошел мощный взрыв, который унес жизни минимум двух рабочих и оставил десятки сотрудников с травмами, став одной из крупнейших промышленных аварий региона за последнее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию China Xinhua News.
Обстоятельства происшествия
Взрыв произошел днем 18 января на предприятии Inner Mongolia Baotou Steel Union в Внутренней Монголии. По данным местных СМИ и государственного Центрального телевидения Китая (CCTV), на площадке завода поднялся огромный столб дыма.
На месте аварии работают спасатели и правоохранительные органы, проводится поиск пропавших без вести сотрудников.
Жертвы и пострадавшие
По последним данным, двое работников погибли, восемь числятся пропавшими без вести, а 84 человека доставлены в больницы с различными травмами. Местные власти заявили, что уже приняты меры в отношении ответственных лиц в соответствии с законодательством КНР.
О предприятии
Inner Mongolia Baotou Steel Union входит в число крупнейших производителей стали в Китае. По данным Всемирной ассоциации стали, в 2024 году компания заняла 16-е место в стране, выпустив 15 миллионов тонн продукции.
Завод играет ключевую роль в металлургической отрасли региона и обеспечивает значительное количество рабочих мест.
Действия после аварии
Поисково-спасательные группы продолжают работу на территории завода, оценивая масштабы разрушений и проверяя состояние оборудования. Следственные органы выясняют причины взрыва, чтобы предотвратить аналогичные инциденты в будущем.
