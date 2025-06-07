Масштабная потеря для РФ: ВСУ поразили локомотив с колонной вражеской техники
Украинские военные нанесли мощный удар по железнодорожному эшелону оккупантов. В результате атаки уничтожено более 10 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.
Силы обороны Юга Украины сообщили, что удачно поразили локомотив с колонной российской техники. Потери противника составили:
- 13 танков,
- более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.
Потери России на войне в Украине
Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла уже более 995 тысяч своих солдат.
Только за пятницу, 6 июня, украинские военные ликвидировали более 1100 оккупантов.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что с начала 2025 года российские потери в войне уже достигли 200 тысяч солдат.
Однако россияне не прекращают боевых действий по линии фронта. Только за вчера на фронте произошло более 160 боев. Треть из них - на Покровском направлении, где враг пытался вклиниться в оборону наших защитников.
Отметим, что РБК-Украина сообщало, что сегодня, 7 июня в 22:00 Генштаб обновил актуальную информацию по ситуации на фронте Украины.
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