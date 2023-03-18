Масштабна тривога в Україні. Росіяни підняли в Білорусі свій МіГ

Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що з аеродрому "Мачулищі" зафіксований зліт МіГ-31К ВПС РФ.

Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська атакували Україну іранськими "Шахедами". Втім, сили ППО знищили 11 із 16 випущених дронів.

Тим часом у Силах оборони попередили, що на вискоку ймовірність ракетної атаки вказують запуски "Шахедів", які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.