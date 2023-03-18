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Масштабна тривога в Україні. Росіяни підняли в Білорусі свій МіГ

Фото: по всій Україні 18 березня оголосили повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога зранку 18 березня. Вона пов'язана зі зльотом в Білорусі російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що з аеродрому "Мачулищі" зафіксований зліт МіГ-31К ВПС РФ.

Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська атакували Україну іранськими "Шахедами". Втім, сили ППО знищили 11 із 16 випущених дронів.

Тим часом у Силах оборони попередили, що на вискоку ймовірність ракетної атаки вказують запуски "Шахедів", які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.

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