Масштабная тревога в Украине. Россияне подняли в Беларуси свой МиГ

Тем временем мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что с аэродрома "Мачулищи" зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ.

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.

Напомним, что этой ночью российские войска атаковали Украину иранскими "Шахедами". Впрочем, силы ПВО уничтожили 11 из 16 выпущенных дронов.

Между тем, в Силах обороны предупредили, что на выскую вероятность ракетной атаки указывают запуски "Шахедов", которые враг использует для выявления наших систем ПВО.

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