Небезпека ракетного удару з Чорного моря залишається високою, - Гуменюк

Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася, проте небезпека удару залишається високою. На це вказують низка ознак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Водночас, активізувалася ворожа авіація, а отже, не виключено, що Росія готує важчу зброю - ті самі "Калібри".

Вона наголосила, на ймовірність атаки вказують атаки "Шахедами", які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.

Гуменюк повідомила, що корабельне угруповання ворога у Чорному морі зменшилося до 17 кораблів. Загальний залп "Калібрів" може сягати 22 ракет.

Нагадаємо, 16 березня, українські військові зафіксували нетипову для ворога активність у Чорному морі. Росія вивела 20 своїх кораблів, серед яких є ракетоносії та багато допоміжного флоту.

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