Небезпека ракетного удару з Чорного моря залишається високою, - Гуменюк
Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася, проте небезпека удару залишається високою. На це вказують низка ознак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
Гуменюк повідомила, що корабельне угруповання ворога у Чорному морі зменшилося до 17 кораблів. Загальний залп "Калібрів" може сягати 22 ракет.
Вона наголосила, на ймовірність атаки вказують атаки "Шахедами", які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.
Водночас, активізувалася ворожа авіація, а отже, не виключено, що Росія готує важчу зброю - ті самі "Калібри".
Нагадаємо, 16 березня, українські військові зафіксували нетипову для ворога активність у Чорному морі. Росія вивела 20 своїх кораблів, серед яких є ракетоносії та багато допоміжного флоту.
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