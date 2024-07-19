Масштабна спецоперація: в Україні викрили 30 службовців на розкраданні грошей для армії

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію з викриття схем щодо розкрадання грошей, виділених на потреби армії. 30 службовців отримали підозри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 138 млн гривень.
Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.
Правоохоронці затримали та повідомили про підозри 30 особам, з них 15 - у складі організованих злочинних груп.
Серед підозрюваних:
Посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також зловживання владою або службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.
Одному з підозрюваних інкримінують незаконне набуття активів на суму 11,7 млн гривень у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу.
У рамках слідства були проведені понад 70 обшуків по всій Україні. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Фото: в Україні викрили 30 службовців на розкраданні грошей для ЗСУ (gp.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили командирів судна Військово-морських сил, який вимагав від підлеглих грошей за відгули.
Також СБУ викрила колишнього посадовця "Укренерго", якого підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі бронежилетів.
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