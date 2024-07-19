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Масштабная спецоперация: в Украине разоблачили 30 служащих на хищении денег для армии

Фото: в Украине разоблачили 30 служащих на хищении денег для армии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению схем по хищению денег, выделенных на нужды армии. 30 служащих получили подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 138 млн гривен.

Причастными к хищению средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах Украины. Отдельные чиновники также разоблачены на небрежном отношении к военной службе и незаконном обогащении.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрениях 30 лицам, из них 15 - в составе организованных преступных групп.

Среди подозреваемых:

  • три начальника квартирно-эксплуатационных управлений в Харькове, Николаевской и Днепропетровской областях;
  • семь начальников квартирно-эксплуатационных отделов в городах Кропивницком, Чернигове, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Волынской и Луганской областях;
  • представители коммерческих структур.

Чиновникам инкриминируют растрату и присвоение средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, газа, мебели для армии, проведения строительных работ на объектах военной инфраструктуры, а также злоупотребление властью или служебным положением, небрежное отношение к военной службе, создание преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.

Одному из подозреваемых инкриминируют незаконное приобретение активов на сумму 11,7 млн гривен в виде коммерческого имущества, земельных участков, других средств и вещей через оформление их на доверенное лицо.

В рамках следствия было проведено более 70 обысков по всей Украине. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

 

Фото: в Украине разоблачили 30 служащих на хищении денег для ВСУ (gp.gov.ua)

Напомним, недавно правоохранители разоблачили командиров судна Военно-морских сил, требовавшего от подчиненных денег за отгулы.

Также СБУ разоблачила бывшего чиновника "Укрэнерго", подозреваемого в хищении денег на закупках бронежилетов.

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