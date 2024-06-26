Розкрадав гроші на закупівлі бронежилетів. Викрито експосадовця "Укренерго"
Колишнього керівника одного з Департаментів "Укренерго" викрито на розкраданні бюджетних коштів, які були призначені на закупівлю бронежителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Що сталось
Навесні 2022 року, підозрюваний організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю. Для реалізації оборудки він залучив афілійовану комерційну структуру. Остання ж навіть не мала дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції та ніколи не займалась виготовленням бронежилетів.
"За даними слідства, у цієї фірми експосадовець "Укренерго" придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою. Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн гривень", - пише СБУ.
Фото: ексвисокопосадовця "Укренерго" викрито на корупції (ssu.gov.ua)
Що загрожує
Колишньому чиновнику "Укренерго" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Експосадовцю загрожує до 6 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Ужгородській міській раді було викрито на корупції депутата. Він вимагав з військовозобов’язаних хабарі за відстрочку від мобілізації.
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