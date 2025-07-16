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Пошкоджені будинки та пожежі на полях: РФ вдарила по Черкаській області (фото)

Середа 16 липня 2025 08:31
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Пошкоджені будинки та пожежі на полях: РФ вдарила по Черкаській області (фото) Ілюстративне фото: РФ атакувала Черкаську область (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Ірина Глухова

Черкаська область у ніч на 16 липня перебувала під атакою російських "Шахедів". ППО вдалося знешкодити 14 дронів, проте уламки збитих безпілотників спричинили пожежі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"І ця ніч на Черкащині минула з повітряними тривогами. По ворожих цілях працювали сили ППО. У межах нашої території загалом знешкоджено 14 російських БпЛА", - повідомив Табурець.

За його словами, внаслідок атаки обійшлося без загиблих та постраждалих.

Однак вибухові хвилі та уламки дронів спричинили пошкодження у кількох селах Уманського району: постраждали близько десятка приватних будинків, лінії електропередач, а також майно одного з фермерських господарств.

Крім того, зафіксовані незначні займання на пшеничних полях, які оперативно ліквідували рятувальники.

У Звенигородському районі через падіння уламків горів очерет. Загоряння також вдалося загасити. Обстеження територій триває, уточнили в ОВА.

Фото: наслідки атаки РФ на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)

Атака РФ на Україну

Війська РФ сьогодні вночі, 16 липня, атакували Україну дронами-камікадзе з кількох напрямків. Також для удару окупанти застосували й ракети.

У Харкові лише за чверть години пролунало 17 вибухів, через масовану атаку троє людей отримали поранення. .

У Кривому Розі спершу влучила ракета, а потім місто зазнало масованого нальоту "Шахедами". У місті масштабні відключення світла, можливі перебої з водою.

Також під ударом ворога були Одеська область та Вінниця. Детальніше - у матеріалі РБК‑Україна.

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