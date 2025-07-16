Пошкоджені будинки та пожежі на полях: РФ вдарила по Черкаській області (фото)

Черкаська область у ніч на 16 липня перебувала під атакою російських "Шахедів". ППО вдалося знешкодити 14 дронів, проте уламки збитих безпілотників спричинили пожежі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"І ця ніч на Черкащині минула з повітряними тривогами. По ворожих цілях працювали сили ППО. У межах нашої території загалом знешкоджено 14 російських БпЛА", - повідомив Табурець.

За його словами, внаслідок атаки обійшлося без загиблих та постраждалих.

Однак вибухові хвилі та уламки дронів спричинили пошкодження у кількох селах Уманського району: постраждали близько десятка приватних будинків, лінії електропередач, а також майно одного з фермерських господарств.

Крім того, зафіксовані незначні займання на пшеничних полях, які оперативно ліквідували рятувальники.

У Звенигородському районі через падіння уламків горів очерет. Загоряння також вдалося загасити. Обстеження територій триває, уточнили в ОВА.