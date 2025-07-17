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Вночі на ринку в Чернігові спалахнула пожежа: горіли кіоски (фото)

Четвер 17 липня 2025 07:57
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Вночі на ринку в Чернігові спалахнула пожежа: горіли кіоски (фото) Фото: рятувальники на місці події (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 17 липня у Чернігові спалахнула пожежа. Зокрема, вогонь розповсюдився на території місцевого ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Уночі на території міського ринку загорілись кіоски та покрівля м’ясного павільйону. Вогонь швидко поширювався, але рятувальники оперативно не допустили масштабної пожежі", - йдеться у повідомленні.

Фото: рятувальники на місці події (t.me/dsns_telegram)

У ДСНС поінформували, що для ліквідації наслідків було залучено 14 одиниць техніки та 53 рятувальники.

Також надзвичайники уточнили, що жертв і постраждалих немає. Причини займання з’ясовуються.

Інші пожежі

Зазначимо, що пожежі в різних куточках України відбуваються щодня. Зокрема, практично у всіх випадках це пов'язано з російськими атаками.

Наприклад, у ніч на 16 липня окупанти атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Унаслідок цього було уражено інфраструктурний об'єкт і виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, в ніч на 16 липня під атакою дронів була Черкаська область. Тоді ППО вдалося знешкодити 14 дронів, проте уламки збитих безпілотників спричинили пожежі та руйнування.

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