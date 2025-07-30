Масштабный пожар и погибший: оккупанты ударили по предприятию под Харьковом (фото)
Днем, 30 июля, поселок Васищево Харьковского района подвергся удару РФ. Под обстрел попало гражданское предприятие, вспыхнул сильный пожар и погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"В результате российской атаки погиб человек. Также известно о 4 пострадавших, трое из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.
По словам Синегубова, обстрел пришелся на территорию предприятия общей площадью 30 тысяч квадратных метров.
Огнем были охвачены складские помещения площадью около 20 тысяч квадратных метров, где хранились исключительно товары гражданского назначения, в частности пищевые продукты. Из-за легковоспламеняющихся конструкций пламя распространялось очень быстро.
Спасатели ГСЧС локализовали пожар. Во время тушения пострадали двое пожарных: один получил отравление угарным газом и тепловой удар, второй - ожоги.
К ликвидации последствий было привлечено более 100 спасателей, почти 50 единиц техники, а также пожарный поезд. На месте работают экстренные службы и правоохранители.
Как добавил глава ОГА, тип оружия, которым был нанесен удар, сейчас устанавливается.
Спасатели показали кадры с места масштабного пожара, который вспыхнул после удара гражданского предприятия в поселке.
Фото: последствия обстрела предприятия в поселке Васищево Харьковской области (t.me/dsns_telegram)
Обстрелы Харькова и области
Напомним, сегодня начиная с 01:30 над Харьковом были зафиксированы вражеские дроны. Уже в 01:54 городской голова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе, а затем добавил, что удар пришелся на Шевченковский район.
Впоследствии спасатели уточнили, что под вражескую атаку дронов в Харькове попали два района - кроме Шевченковского, также пострадал и Слободской.
Вчера, 29 июля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Новоплатоновка в Изюмском районе Харьковской области. Пятеро мирных жителей погибли возле магазина, еще трое получили ранения.
В ночь на 26 июля россияне атаковали Харьков КАБами, ракетами и дронами. В результате удара были повреждены многоэтажки, предприятие, дороги, контактная сеть.