Масштабна пожежа на НПЗ в Лос-Анджелесі: що відомо про вибух на Chevron (фото, відео)

У четвер увечері на нафтопереробному заводі Chevron в Ель-Сегундо стався вибух і пожежа, внаслідок чого спалахнуло полум’я, видиме за багато кілометрів.

За повідомленням місцевої влади, загрози населенню не було, і наказів про евакуацію не видавали. На деяких частинах північного Манхеттен-Біч діяли тимчасові обмеження на пересування до 2:00 ночі.

Відео, зняті під час вибуху близько 21:30, показують спалах вогняної кулі серед тривалого ревіння. Протягом наступної години полум’я значно зменшилося, хоча вогонь поблизу південної частини заводу продовжував горіти.

Керівник окружної адміністрації Лос-Анджелеса Холлі Мітчелл повідомила KCAL-TV, що пожежу значною мірою локалізовано.

Вона зазначила, що повідомлень про постраждалих немає і "немає підстав для тривоги в навколишньому районі". Чиновники продовжують стежити за якістю повітря та радять мешканцям прилеглих територій залишатися вдома за можливості.

Мер Ель-Сегундо Кріс Піментел додав, що вогонь не виходив за межі території заводу, весь персонал враховано, а причина пожежі наразі невідома. Клуби диму було видно в районах Ель-Сегундо та Саут-Бей, пожежники обстрілювали полум’я струменями води. Завод має власну пожежну службу, а регіональні агентства надавали допомогу у реагуванні.

Що бачили мешканці

Мешканці прилеглих районів розповідають про сильний вибух і дим, що піднімався над містом. У Редондо-Біч дим клубочився по помаранчевому небу, а рух транспорту було перенаправлено, дороги перекриті вздовж Роузкранс-авеню і Тихоокеанського узбережжя.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс та губернатор Гевін Ньюсом були поінформовані про інцидент.

Басс повідомила, що жодних відомих наслідків для Міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса не зафіксовано. Офіс губернатора координує дії з місцевими та державними органами для забезпечення безпеки громади.

Зазначається, що пожежі на нафтопереробних заводах є частиною життя в Південній затоці, де розташовано кілька великих нафтовидобувних підприємств.

У 2022 році пожежникам знадобилося дві години, щоб загасити пожежу на заводі El Segundo. У 2020 році пожежа на заводі Marathon Petroleum у Карсоні підняла полум’я щонайменше на 30 метрів, проте була взята під контроль і завдала незначної шкоди роботі заводу.