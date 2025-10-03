Масштабный пожар на НПЗ в Лос-Анджелесе: что известно о взрыве на Chevron (фото, видео)

В Эль-Сегундо вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron. Пожар локализован, информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News и Los Angeles Times.
В четверг вечером на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль-Сегундо произошел взрыв и пожар, в результате чего вспыхнуло пламя, видимое за много километров.
По сообщению местных властей, угрозы населению не было, и приказов об эвакуации не издавали. На некоторых частях северного Манхэттен-Бич действовали временные ограничения на передвижение до 2:00 ночи.
- Крупный взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль Сегундо, Калифорния- The Informant (@theinformant_x) 3 октября 2025 г.
Массивный взрыв только что потряс нефтеперерабатывающий завод Chevron в Эль-Сегундо, Калифорния - чуть южнее международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX) - спровоцировав крупномасштабный пожар, который виден на мили.
Чрезвычайная... pic.twitter.com/jEt1OM9WIQ
Видео, снятые во время взрыва около 21:30, показывают вспышку огненного шара среди продолжительного рева. В течение следующего часа пламя значительно уменьшилось, хотя огонь вблизи южной части завода продолжал гореть.
Руководитель окружной администрации Лос-Анджелеса Холли Митчелл сообщила KCAL-TV, что пожар в значительной степени локализован.
Она отметила, что сообщений о пострадавших нет и "нет оснований для тревоги в окружающем районе". Чиновники продолжают следить за качеством воздуха и советуют жителям близлежащих территорий оставаться дома по возможности.
Мэр Эль-Сегундо Крис Пиментел добавил, что огонь не выходил за пределы территории завода, весь персонал учтен, а причина пожара пока неизвестна. Клубы дыма были видны в районах Эль-Сегундо и Саут-Бей, пожарные обстреливали пламя струями воды. Завод имеет собственную пожарную службу, а региональные агентства оказывали помощь в реагировании.
Жители близлежащих районов рассказывают о сильном взрыве и дыме, который поднимался над городом. В Редондо-Бич дым клубился по оранжевому небу, а движение транспорта было перенаправлено, дороги перекрыты вдоль Роузкранс-авеню и Тихоокеанского побережья.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатор Гэвин Ньюсом были проинформированы об инциденте.
Басс сообщила, что никаких известных последствий для Международного аэропорта Лос-Анджелеса не зафиксировано. Офис губернатора координирует действия с местными и государственными органами для обеспечения безопасности общины.
Отмечается, что пожары на нефтеперерабатывающих заводах являются частью жизни в Южном заливе, где расположено несколько крупных нефтедобывающих предприятий.
В 2022 году пожарным понадобилось два часа, чтобы потушить пожар на заводе El Segundo. В 2020 году пожар на заводе Marathon Petroleum в Карсоне поднял пламя минимум на 30 метров, однако был взят под контроль и нанес незначительный ущерб работе завода.
Напомним, что этим летом в Лос-Анджелесе произошел мощный взрыв в учебном центре департамента шерифа, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.
Среди версий трагедии рассматривается инцидент во время транспортировки взрывчатки.