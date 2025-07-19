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Потужний вибух сколихнув Лос-Анджелес: поліція втратила трьох офіцерів

Субота 19 липня 2025 00:17
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Потужний вибух сколихнув Лос-Анджелес: поліція втратила трьох офіцерів Ілюстративне фото: поліція США на місці трагедії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Лос-Анджелесі стався потужний вибух у навчальному центрі департаменту шерифа, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей. Серед версій трагедії розглядається інцидент під час транспортування вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трагічний інцидент стався у п'ятницю, 18 липня, у навчальному центрі департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, розташованому в Академії Біскайлуз на сході міста.

Там незадовго до 7:30 ранку за місцевим часом (14:30 за Гринвічем) внаслідок потужного вибуху загинуло щонайменше троє людей.

Згідно з відеозаписом з повітря, знятим ABC 7, вибух був достатньо потужним, щоб пошкодити автомобілі шерифа, що знаходилися неподалік, вибивши вікна щонайменше одного позашляховика.

Генеральний прокурор США Пам Бонді підтвердила інформацію про загиблих і заявила, що влада продовжує активно з’ясовувати обставини трагедії. Про це вона повідомила у соцмережі X (колишній Twitter):

"Я щойно розмовляла з @USAttyEssayli (федеральним прокурором Біллом Ессейлі) про, мабуть, жахливий інцидент, у результаті якого загинуло щонайменше троє людей у навчальному центрі правоохоронних органів у Лос-Анджелесі", – написала Бонді.

Зазначимо, що даний інцидент викликав широкий резонанс серед американських правоохоронців та став об'єктом федерального розслідування.

На місці події було викликано агентів ФБР та Бюро з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF). Їхня присутність вказує на ймовірне порушення федерального законодавства щодо обігу зброї та вибухівки.

Деякі американські ЗМІ, посилаючись на неназвані джерела в правоохоронних органах, повідомили, що вибух стався під час транспортування вибухівки саперною командою, яка працювала на території навчального закладу.

Центр, де сталася трагедія, виконує роль спеціалізованого навчального комплексу та штаб-квартири саперного підрозділу департаменту шерифа округу. Наразі територія об’єкта оточена, а доступ до нього обмежений.

Представники влади не коментують, чи є версія про теракт або злочинну недбалість, проте шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна заявив, що ситуація надзвичайно серйозна, і всі деталі будуть оприлюднені після завершення першого етапу слідства.

"Ми втратили трьох наших людей. Це жахливий день для всієї правоохоронної спільноти округу", – заявив Роберт Луна.

Тіла загиблих ще не були офіційно ідентифіковані, очікується судово-медична експертиза. Імена будуть оголошені після сповіщення родичів.

Нагадаємо, у російському Ростові палає військова частина. Росіяни пишуть в соцмережах, що пожежа сталась на території військової частини на перехресті проспекту Соколова і Красноармійської вулиці у Ростові, однак офіційної інформації про інцидент поки немає.

До речі, невідомі дрони атакували хімзавод "Щекіназот" у Тульській області.

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