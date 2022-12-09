Масштабна пожежа у Москві: у торговому центрі прогриміли вибухи

Регіональне управління МНС повідомляє, що площа пожежі становить 7 тисяч кв. м, йому присвоєно вищу категорію складності.

Представник МНС сказав, що спалахнула покрівля гіпермаркету "OBI". За попередніми даними, постраждалих немає.

На відео, що публікуються у Telegram, видно заграву та стовп диму над торговим центром. Крім того, чути вибухи.

Про причини пожежі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Москві 20 листопада виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнуло димом.

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