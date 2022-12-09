Масштабный пожар в Москве: в торговом центре прогремели взрывы

Масштабный пожар произошел в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе, около границы Москвы и Московской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.
Региональное управление МЧС сообщает, что площадь пожара составляет 7 тысяч кв. м, ему присвоена высшая категория сложности.
Представитель МЧС сказал, что загорелась кровля гипермаркета "OBI". По предварительным данным, пострадавших нет.
На видео, которые публикуются в Telegram, видно зарево и столб дыма над торговым центром. Кроме того, слышны взрывы.
О причинах пожара не сообщается.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве 20 ноября возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.
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