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Масштабна повітряна тривога вдруге за день накрила Україну (відбій)

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Київ, Вівторок 01 серпня 2023 13:23
Масштабна повітряна тривога вдруге за день накрила Україну (відбій) Фото: в Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

По всій Україні сьогодні знову оголосили повітряну тривогу. Причина - зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Сирени знову лунають по всій Україні

Станом на 13:23 мапа повітряних тривог виглядає так:

Масштабна повітряна тривога вдруге за день накрила Україну (відбій)

В чому причина

Як і попереднього разу, коли по всій країні була оголошена тривога, причиною є активність ворожого винищувача МіГ-31К в повітряному просторі Росії.

Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засоби ППО складно перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях.

Відбій тривоги

Станом на 13:43 мапа повітряних тривог виглядає так:

Масштабна повітряна тривога вдруге за день накрила Україну (відбій)

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, що країна-агресор часто атакує мирні міста України з повітря. Так, цієї ночі ворог цинічно атакував цивільні об'єкти у Харкові дронами "Шахед".

Додамо, що вчора окупанти поцілили ракетами "Іскандер" по технікуму та житловій 9-поверхівці в Кривому Рогу. Внаслідок чого понад 80 людей постраждали, а ще 6 загинули. Деталі цієї атаки можна дізнатися в нашому матеріалі за посиланням.

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