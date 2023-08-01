Масштабна повітряна тривога вдруге за день накрила Україну (відбій)
По всій Україні сьогодні знову оголосили повітряну тривогу. Причина - зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Сирени знову лунають по всій Україні
Станом на 13:23 мапа повітряних тривог виглядає так:
В чому причина
Як і попереднього разу, коли по всій країні була оголошена тривога, причиною є активність ворожого винищувача МіГ-31К в повітряному просторі Росії.
Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засоби ППО складно перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях.
Відбій тривоги
Станом на 13:43 мапа повітряних тривог виглядає так:
Ракетні удари РФ по Україні
Нагадаємо, що країна-агресор часто атакує мирні міста України з повітря. Так, цієї ночі ворог цинічно атакував цивільні об'єкти у Харкові дронами "Шахед".
Додамо, що вчора окупанти поцілили ракетами "Іскандер" по технікуму та житловій 9-поверхівці в Кривому Рогу. Внаслідок чого понад 80 людей постраждали, а ще 6 загинули. Деталі цієї атаки можна дізнатися в нашому матеріалі за посиланням.
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