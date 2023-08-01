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Рятувальники показали, як ліквідовують наслідки нічного удару по Харкову

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Харків, Вівторок 01 серпня 2023 10:05
Рятувальники показали, як ліквідовують наслідки нічного удару по Харкову Фото: рятувальники показали, як ліквідовують наслідки нічного удару по Харкову (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 1 серпня атакувала Харків дронами-камікадзе. Рятувальники показали, як ліквідовують наслідки нічного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС Харківської області.

Відомо, що один з ворожих "Шахедів" влучив у будівлю гуртожитку професійно-технічного училища у Харкові. Триповерхова будівля частково зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав.

Внаслідок удару сталася пожежа площею близько 200 квадратних метрів. На місці інциденту працювали 9 одиниць техніки та 50 рятувальників.

Нічний обстріл Харкова

Цієї ночі російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе типу "Шахед". Зафіксовані влучання у двох районах міста.

Внаслідок атаки у Салтівському районі напівзруйнований гуртожиток професійно-технічного училища. У момент удару там не було людей.

Також окупанти вдарили по спортивному об'єкту в Шевченківському районі. Внаслідок атаки частково пошкоджено двоповерхову будівлю, постраждав охоронець.

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