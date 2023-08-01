Рятувальники показали, як ліквідовують наслідки нічного удару по Харкову
Російська армія в ніч на 1 серпня атакувала Харків дронами-камікадзе. Рятувальники показали, як ліквідовують наслідки нічного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС Харківської області.
Відомо, що один з ворожих "Шахедів" влучив у будівлю гуртожитку професійно-технічного училища у Харкові. Триповерхова будівля частково зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав.
Внаслідок удару сталася пожежа площею близько 200 квадратних метрів. На місці інциденту працювали 9 одиниць техніки та 50 рятувальників.
Нічний обстріл Харкова
Цієї ночі російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе типу "Шахед". Зафіксовані влучання у двох районах міста.
Внаслідок атаки у Салтівському районі напівзруйнований гуртожиток професійно-технічного училища. У момент удару там не було людей.
Також окупанти вдарили по спортивному об'єкту в Шевченківському районі. Внаслідок атаки частково пошкоджено двоповерхову будівлю, постраждав охоронець.
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