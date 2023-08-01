В Україні масштабна тривога: в повітрі МіГ росіян, є ракетна небезпека (вібдій)

Повітряна тривога в Україні сьогодні оголошена в усіх областях України. Її пов'язують зі зльотом російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Де оголошена повітряна тривога

Станом на 11:43 мапа повітряних тривог виглядає так:

Пішли відбої тривог

Відбій повітряної тривоги оголосили у Києві, а згодом у низці областей.

Станом на 11:59 мапа повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про причини

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу ракетного удару по всій території України.

Згодом наші військові зафіксували зліт російського винищувача МіГ-31К.

Варто зазначити, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засобам ППО складно перехопити.

Російські атаки "Кинжалами"

Нагадаємо, що востаннє російські "Кинжали" під час повітряних атак наші сили ППО збивали над Хмельницькою областю.

Тоді ворог намагався вдарити по аеродрому Старокостянтинів. Втім, безуспішно, наші оборонці неба збили над регіоном 4 ракети Х-47 "Кинжал", їх уламки впали у кількох населених пунктів області.

Ракетні удари РФ по Україні

Варто додати, що ворог не полишає своїх намірів тероризувати мирне населення ракетними атаками. Вчора росіяни цинічно вдарили балістичними ракетами по Кривому Рогу, обравши за ціль житловий будинок і технікум. Внаслідок чого понад 80 людей постраждали, а ще 6 загинули.

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