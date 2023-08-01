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Масштабная воздушная тревога второй раз за день накрыла Украину (отбой)

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Киев, Вторник 01 августа 2023 13:23
Масштабная воздушная тревога второй раз за день накрыла Украину (отбой) Фото: в Украине вторично за день объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине сегодня снова объявили воздушную тревогу. Причина - взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сирены снова звучат по всей Украине

По состоянию на 13:23, карта воздушных тревог выглядит так:

Масштабная воздушная тревога второй раз за день накрыла Украину (отбой)

В чем причина

Как и в прошлый раз, когда по всей стране была объявлена тревога, причиной является активность вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве России.

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО сложно перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям.

Отбой тревоги

По состоянию на 13:43, карта воздушных тревог выглядит так:

Масштабная воздушная тревога второй раз за день накрыла Украину (отбой)

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, что страна-агрессор часто атакует мирные города Украины с воздуха. Так, в эту ночь враг цинично атаковал гражданские объекты в Харькове дронами "Шахед".

Добавим, что вчера оккупанты попали ракетами "Искандер" по техникуму и жилой 9-этажке в Кривом Роге. В результате более 80 человек пострадали, а еще 6 погибли. Подробности этой атаки можно узнать в нашем материале по ссылке.

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ПВО Воздушные силы Украины Война России против Украины воздушная тревога
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