UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Масштабна повітряна тривога в Україні: у Росії злетів МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 20 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні сьогодні, 20 січня. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу оголосили спочатку у Києві, потім "почервоніли" всі області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому Моздок.

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу через загрозу запуску ракет.

Оновлено о 12:47

У Києві та по всій Україні оголосили відбій загрози через МіГ-31К. Повітряна тривога тривала майже півгодини.

Карта повітряних тривог станом на 12:20

Чим небезпечний МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху. 

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Остання атака дронів

Пізно ввечері 19 січня росіяни випустили кілька груп дронів-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони знищили 4 з 7 "Шахедів". ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Черкаській та Хмельницькій областях.

Вранці Сили оборони півдня повідомили, що в їхній зоні відповідальності було знищено два безпілотники: один в Миколаївській, а інший в Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти Українивоздушная тревога