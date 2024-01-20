Масштабная воздушная тревога в Украине: в России взлетел МиГ-31К

Воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве, затем "покраснели" все области Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности на всей территории Украины. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома Моздок.

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу из-за угрозы запуска ракет.

Обновлено в 12:47

В Киеве и по всей Украине объявили отбой угрозы из-за МиГ-31К. Воздушная тревога длилась около получаса.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:20

Чем опасен МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Последняя атака дронов

Поздно вечером 19 января россияне выпустили несколько групп дронов-камикадзе. По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники запускались с южного направления.

Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили 4 из 7 "Шахедов". ПВО работала в Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Утром Силы обороны юга сообщили, что в их зоне ответственности были уничтожены два беспилотника: один в Николаевской, а другой в Одесской области.