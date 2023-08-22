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Масштабна повінь в Чилі: евакуювали десятки тисяч людей, є загиблі

Фото: через негоду в Чилі загинули людей, десятки тисяч евакуювали (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У центрально-південному регіоні Чилі через негоду загинуло двоє людей, десятки тисяч залишились без даху над головою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Чилі Габріель Борік в понеділок оголосив про стан катастрофи через проливні дощі, які призвели до масштабних повеней. Синоптики очікують, що в гірській місцевості випаде ще більше дощів, це підвищує ризик повеней і зсувів.

За даними чилійського агентства з питань надзвичайних ситуацій майже 34 000 людей були евакуйовані, а близько 38 000 людей залишилися без електрики.

Габріель Борік закликав чилійців виконувати накази про евакуацію. "Коли ви отримуєте такі повідомлення, це не жарт, ви повинні негайно евакуюватися", - сказав президент.

Масштабна повінь у Словенії

Проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 6 людей.

Детальніше про руйнівну повінь у Словенії читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ГідрометцентрЧили