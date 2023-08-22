RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Масштабное наводнение в Чили: эвакуировали десятки тысяч человек, есть погибшие

Фото: из-за непогоды в Чили погибли люди, десятки тысяч эвакуировали (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В центрально-южном регионе Чили из-за непогоды погибли два человека, десятки тысяч остались без крыши над головой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Чили Габриэль Борик в понедельник объявил о состоянии крушения из-за проливных дождей, которые привели к масштабным наводнениям. Синоптики ожидают, что в горной местности выпадет еще больше дождей, это повышает риск наводнений и оползней.

По данным чилийского агентства по вопросам чрезвычайных ситуаций, почти 34 000 человек были эвакуированы, а около 38 000 человек остались без электричества.

Габриэль Борик призвал чилийцев выполнять приказы об эвакуации. "Когда вы получаете такие сообщения, это не шутка, вы должны немедленно эвакуироваться", – сказал президент.

Масштабное наводнение в Словении

Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затопило территории в центре и севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии, погибли не менее 6 человек.

Подробнее о разрушительном наводнении в Словении читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрЧили