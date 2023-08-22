Масштабное наводнение в Чили: эвакуировали десятки тысяч человек, есть погибшие

Президент Чили Габриэль Борик в понедельник объявил о состоянии крушения из-за проливных дождей, которые привели к масштабным наводнениям. Синоптики ожидают, что в горной местности выпадет еще больше дождей, это повышает риск наводнений и оползней.

По данным чилийского агентства по вопросам чрезвычайных ситуаций, почти 34 000 человек были эвакуированы, а около 38 000 человек остались без электричества.

Габриэль Борик призвал чилийцев выполнять приказы об эвакуации. "Когда вы получаете такие сообщения, это не шутка, вы должны немедленно эвакуироваться", – сказал президент.

Масштабное наводнение в Словении

Проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков. Затопило территории в центре и севере страны. Реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии, погибли не менее 6 человек.

Подробнее о разрушительном наводнении в Словении читайте в материале РБК-Украина.