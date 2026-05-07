Масштабна лісова пожежа спалахнула під Києвом, вогонь охопив десятки гектарів

Вогонь охопив десятки гектарів

За даними рятувальників, пожежа поширилася на території лісової підстилки та відкритої місцевості. Загальна площа загоряння сягнула 100 гектарів.

Із них 70 гектарів становила площа горіння лісової підстилки, ще 30 гектарів - відкрита територія поруч із лісовим масивом.

До гасіння залучили кілька служб

Для ліквідації пожежі були задіяні підрозділи ДСНС, співробітники Димерського лісництва, пожежні розрахунки Національної гвардії, а також добровольці загону швидкого реагування Червоного Хреста.

Рятувальники працювали над стримуванням поширення вогню та запобіганням подальшому переходу полум'я на нові ділянки.

Пожежу вдалося локалізувати

У ДСНС повідомили, що станом на 18:30 пожежу вдалося локалізувати.

Однак роботи на місці тривають, рятувальники контролюють ситуацію та проводять подальшу ліквідацію окремих осередків займання.