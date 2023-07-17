Масштабна лісова пожежа виникла Чехії, постраждали 5 рятувальників
В районі міста Пісек, що у Південночеському краї спалахнула пожежа, яка охопила близько 40 гектарів лісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.
В результаті боротьби із вогнем постраждали п'ятеро рятувальнкиів, зазначається, що госпіталізація їм не знадобилась. У ліквідації займання допомагали три гелікоптери. Причини пожежі та розміри збитків наразі невідомі.
Також, пожежники ліквідовують осередки загоряння в лісі у районі міста Соколов, що в Карловарському краї. Стверджується, що рятувальники працюють із допомогою тепловізорів.
Аномальна спека та пожежі в Європі
У зв'язку з аномально високими температурами повітря та посухою навесні та влітку 2023 року в багатьох регіонах вирують лісові пожежі, для їх гасіння залучаються сотні рятувальників та десятки одиниць техніки.
Через сильну спеку в 16 містах по всій Італії оголосили червоний рівень небезпеки, а в Греції температура сягає +40 градусів за Цельсієм. Люди втрачають свідомість через теплові удари.
Через масштабну лісову пожежу, яка виникла на іспанському острові Ла Пальма евакуювали понад 4000 людей. Площа загорання становить близько 4500 гектарів.
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