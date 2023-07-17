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Масштабный лесной пожар возник в Чехии, пострадали 5 спасателей

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Чехия, Понедельник 17 июля 2023 02:25
Масштабный лесной пожар возник в Чехии, пострадали 5 спасателей Фото: в Чехии масштабный лесной пожар, есть пострадавшие (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В районе города Писек в Южночешском крае вспыхнул пожар, охвативший около 40 гектаров леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

В результате борьбы с огнем пострадали пятеро спасателей, отмечается, что госпитализация им не понадобилась. В ликвидации возгорания помогали три вертолета. Причины пожара и размеры ущерба пока неизвестны.

Также, пожарные ликвидируют очаги возгорания в лесу в районе города Соколов в Карловарском крае. Утверждается, что спасатели работают с помощью тепловизоров.

Аномальная жара и пожары в Европе

В связи с аномально высокими температурами воздуха и засухой весной и летом 2023 года во многих регионах бушуют лесные пожары, для их тушения привлекаются сотни спасателей и десятки единиц техники.

Из-за сильной жары в 16 городах по всей Италии объявили красный уровень опасности, а в Греции температура достигает +40 градусов по Цельсию. Люди теряют сознание из-за тепловых ударов.

Из-за масштабного лесного пожара, который возник на испанском острове Ла Пальма эвакуировали более 4000 человек. Площадь возгорания составляет около 4500 гектаров.

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