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Лісова пожежа на Канарах. З острова евакуювали понад 4000 людей

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Неділя 16 липня 2023 16:58
Лісова пожежа на Канарах. З острова евакуювали понад 4000 людей Фото: лісова пожежа на Канарах (twitter.com/GTCtelescope)
Автор: Наталія Кава

Другий день на іспанському острові Ла Пальма, що входить до Канарських островів триває масштабна лісова пожежа. Рятувальники були вимушені евакуювати понад 4000 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Відомо що наразі з муніципалітетів Тіхарафе та Пунтагорда було евакуйовано 4225 осіб. Однак полум'я вже поширилось на національний парк Табурієнте.

Для ліквідції пожежі задіяно 400 людей та 10 літаків. Площа загорання становить близько 4500 гектарів.

"Пожежа поширюється дуже швидко. Вона вийшла з-під контролю", - заявив президент Канарських островів Фернандо Клавіхо.

Варто зауважити, що минулого тижня острови накрила хвиля спеки, в результаті якої в середу на островах було зафіксовано найвищі температури в Іспанії. У селищах Сан-Ніколас та Сан-Бартоломе-де-Тірахана, що на Гран-Канарія, було зафіксовано 41,8 та 40,6 градусів відповідно. Острів Ла-Пальма не став винятком: у муніципалітеті Пунтагорда температура досягла 40,3 градусів.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, на острові Ла Пальма, що входить до складу іспанських Канарських островів, почала вирувати пожежа.

Лісові пожежі та їх наслідки

У зв'язку з аномальною спекою та посухою навесні та влітку 2023 року в багатьох регіонах вирують лісові пожежі, для їх гасіння залучаються сотні рятувальників та десятки одиниць техніки.

Так, лише у травні в канадській провінції Альберта сталося 103 пожежі, які знищили близько 121 909 гектарів лісів. Понад 24 511 людей були змушені залишити свої будинки. Потім пожежі спалахнули і в інших провінціях, станом на даний момент відомо про те, що вони спалили понад 6,5 млн га.

Також в Абайській області Казахстану вирують одні з найбільших в історії країни лісових пожеж. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше 14 людей.

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