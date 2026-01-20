ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Масштабное ДТП в США: более 100 автомобилей пострадали из-за сильного снегопада

США, Вторник 20 января 2026 04:30
Масштабное ДТП в США: более 100 автомобилей пострадали из-за сильного снегопада Иллюстративное фото: машины в снегу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Масштабная дорожная авария произошла в понедельник, 19 января, в штате Мичиган: более 100 транспортных средств столкнулись или съехали с автомагистрали из-за сильного снегопада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным правоохранителей, есть многочисленные пострадавшие, однако смертельных случаев не зафиксировано.

Из-за массового скопления автомобилей полиция штата закрыла оба направления межштатной автомагистрали.

На месте работали спасательные службы, чтобы расчистить дорогу и эвакуировать более 30 грузовиков с полуприцепами.

Эта авария стала следствием мощного зимнего шторма, который охватил большие районы страны. Национальная метеорологическая служба объявила предупреждение об опасных погодных условиях, включая очень низкие температуры и зимние бури, в нескольких штатах - от северной Миннесоты до Висконсина, Индианы, Огайо, Пенсильвании и Нью-Йорка.

Сильный снегопад и скользкие дороги уже привели к многочисленным ДТП в регионе, что ставит под угрозу безопасность водителей и замедляет движение на основных транспортных артериях.

Метеорологи предупреждают, что шторм продолжит движение на южный и восточный восток страны, и призывают водителей по возможности воздержаться от поездок.

Массовое ДТП в Киеве

Ранее РБК-Украина писало о сложных погодных условиях в Украине, которые привели к резкому росту количества дорожно-транспортных происшествий. Из-за снега, гололеда и ледяного дождя аварии фиксируют в нескольких регионах страны.

Так, утром 7 января в Киеве произошла масштабная авария с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской. Причиной ДТП, по предварительным данным, стала скользкая дорога из-за гололеда.

О том, как ездить в гололед: советы водителям, которые реально работают, - читайте в материале РБК-Украина.

Соединенные Штаты Америки Снегопад Авария Автомобильное движение
