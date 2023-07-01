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Масштабна ДТП у Кенії: загинули майже 50 людей

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Кенія, Субота 01 липня 2023 06:17
Масштабна ДТП у Кенії: загинули майже 50 людей Фото: у великій аварії в Кенії загинули щонайменше 48 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Щонайменше 48 людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Лондіані, на заході Кенії ввечері, 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За попередніми даними, вантажівка з контейнером з’їхала з дороги та врізалася в кілька транспортних засобів. Очевидці розповіли про перекошені уламки автомобілів і мотоциклів поруч із пошкодженими мікроавтобусами та вантажівками. Командир регіональної поліції Том Одера повідомив, що кількість загиблих сягла 48 осіб.

"Я побачив причіп, який мчить назустріч. Я розвернувся і врятувався від удару в нього. Людина, яка йшла позаду мене, подумала, що я хочу щось купити. Він мене наздогнав і тут його збили. Причіп злетів з дороги і вдарився в інші транспортні засоби", - розповів очевидець Пітер Отієно.

"Я на власні очі бачив близько 20 тіл, були й інші тіла, які були під машиною", - додав він. У Червоному Хресті Кенії повідомили, що вантажівка протаранила понад шість автомобілів і наїхала на пішоходів. Понад 20 постраждалих були доставлені до місцевих лікарень.

"Країна в розпачі разом із сім'ями, які втратили близьких у жахливій ДТП у Лондіані", - написав у Twitter президент Кенії Вільям Руто.

Трагічні ДТП

В Південно-Африканській Республіці, 25 червня, пікап врізався в маршрутку, після чого перекинувся. Внаслідок аварії загинули 6 людей загинули, ще 7 зазнали поранень.

Масштабна автотроща сталася в Туреччині у травні. Вантажівка втратила керування і врізалась в автомобілі, які стояли в черзі на АЗС. Загинули 12 людей, ще 31 отримали поранення.

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