ua ru
Нд, 25 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ПАР зіштовхнулись пікап та маршрутка: шестеро загиблих, семеро поранених

Новость на русском →
Неділя 25 червня 2023 07:12
В ПАР зіштовхнулись пікап та маршрутка: шестеро загиблих, семеро поранених Фото: в ПАР в аварії загинуло шестеро людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Південно-Африканській Республіці пікап врізався в маршрутку, шестеро людей загинули, ще семеро зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Повідомляється, що пікап з п'ятьма пасажирами врізався в задню частину маршрутки, після чого перше авто перекинулось.

"П'ятеро людей, які перебували в задній частині пікапа, загинули на місці. Крім того, загинув пасажир маршрутки", - повідомив офіційний представник департаменту транспорту Східної Капської провінції Унаті Бінкосе.

Крім цього, ще семеро людей, в тому числі і водій пікапа, отримали поранення - їх було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Водій маршрутного таксі залишився цілим.

Масштабні ДТП

Нагадаємо, тиждень тому на півдні канадської провінції Манітоба пасажирський автобус врізався у вантажівку, в результаті загинуло 15 людей.

Ще одна масштабна автотроща сталася в травні в Туреччині. Там вантажівка втратила керування і врізалась інші автомобілі, які стояли в черзі на заправку. 12 людей загинуло, ще 31 дістали поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський відреагував на бунт Пригожина і звернувся до росіян
Зеленський відреагував на бунт Пригожина і звернувся до росіян
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени