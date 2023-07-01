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Масштабное ДТП в Кении: погибли почти 50 человек

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Кения, Суббота 01 июля 2023 06:17
Масштабное ДТП в Кении: погибли почти 50 человек Фото: в крупной аварии в Кении погибли по меньшей мере 48 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

По меньшей мере, 48 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Лондиане, на западе Кении вечером, 30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, грузовик с контейнером съехал с дороги и врезался в несколько транспортных средств. Очевидцы рассказали о перекошенных обломках автомобилей и мотоциклов рядом с поврежденными микроавтобусами и грузовиками. Командир региональной полиции Том Одера сообщил, что число погибших достигло 48 человек.

"Я увидел мчащийся навстречу прицеп. Я развернулся и спасся от удара в него. Человек, который шел позади меня, подумал, что я хочу что-то купить. Он меня догнал и тут его сбили. Прицеп взлетел с дороги и ударился в другие транспортные. средства", - рассказал очевидец Питер Отиено.

"Я собственными глазами видел около 20 тел, были и другие тела, которые были под машиной", - добавил он. В Красном Кресте Кении сообщили, что грузовик протаранил более шести автомобилей и наехал на пешеходов. Более 20 пострадавших были доставлены в местные больницы.

"Страна в отчаянии вместе с семьями, потерявшими близких в ужасном ДТП в Лондиане", - написал в Twitter президент Кении Уильям Руто.

Трагические ДТП

В Южно-Африканской Республике, 25 июня, пикап врезался в маршрутку, после чего опрокинулся. В результате аварии погибли 6 человек погибли, еще 7 получили ранения.

Масштабная автотроща произошла в Турции в мае. Грузовик потерял управление и врезался в стоящие в очереди на АЗС автомобили. Погибли 12 человек, еще 31 получили ранения.

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