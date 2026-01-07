Масштабна ДТП з 13 автівок паралізувала рух у бік Вишгорода (фото)

Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 січня, у Києві на вулиці Софіївській тимчасово призупинили рух тролейбусів і автомобільного транспорту через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині.

Наразі тролейбуси курсують лише до станції метро "Лук’янівська" та Повітрофлотського шляхопроводу.

На місці працюють аварійні служби, які обстежують пошкоджену ділянку. Найближчим часом планується початок протиаварійних робіт, після чого рух транспорту мають відновити.

Варто зазначити, що у Києві сьогодні ожеледиця.

За даними синоптиків, у Києві та області з 6 по 10 січня очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують мінливу зимову погоду зі снігопадами, мокрим снігом із дощем, туманами та ожеледицею на дорогах.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення: