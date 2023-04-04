Масштабна аварія з потягом у Нідерландах: одна людина загинула, 30 постраждали

Аварія відбулася через те, що на коліях залишилася будівельна техніка.

Представник пожежної охорони уточнив, що 19 людей було доставлено до лікарні, а іншим надається допомога на місці.

Відомо, що передній вагон потяга, що прямує з Лейдена до Гааги, зійшов з рейок і після аварії опинився в полі.

У задньому вагоні також виникла пожежа, але її вдалося загасити.

Як повідомлялось, вранці, 4 квітня, у Нідерландах пасажирський потяг, у якому перебували не менше 50 людей, зійшов із рейок після зіткнення з краном.