Масштабная авария с поездом в Нидерландах: один человек погиб, 30 пострадали

Один человек погиб и 30 получили ранения в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах во вторник, 4 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Авария произошла из-за того, что на путях осталась строительная техника.
Представитель пожарной охраны уточнил, что 19 человек были доставлены в больницу, а другим оказывается помощь на месте.
Известно, что передний вагон поезда, следующего из Лейдена в Гаагу, сошел с рельсов и после аварии оказался в поле.
В заднем вагоне также возник пожар, но его удалось потушить.
Как сообщалось, утром, 4 апреля, в Нидерландах пассажирский поезд, в котором находились не менее 50 человек, сошел с рельсов после столкновения с краном.
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