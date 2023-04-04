Масштабная авария с поездом в Нидерландах: один человек погиб, 30 пострадали

Авария произошла из-за того, что на путях осталась строительная техника.

Представитель пожарной охраны уточнил, что 19 человек были доставлены в больницу, а другим оказывается помощь на месте.

Известно, что передний вагон поезда, следующего из Лейдена в Гаагу, сошел с рельсов и после аварии оказался в поле.

В заднем вагоне также возник пожар, но его удалось потушить.

Как сообщалось, утром, 4 апреля, в Нидерландах пассажирский поезд, в котором находились не менее 50 человек, сошел с рельсов после столкновения с краном.