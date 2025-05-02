Масштабна атака РФ на Запоріжжя: рятувальні роботи завершили, скільки постраждалих

Атака дронів на Запоріжжя

Пізно ввечері 1 травня російські дрони атакували Запоріжжя. За однією адресою сталося руйнування багатоповерхового житлового будинку та пожежа.

Станом на ранок голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у місті пошкоджені 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі та заклади освіти. Також під удар ворога потрапив локомотиворемонтний завод "Укрзалізниці".

Всього цієї ночі РФ випустила по Україні 150 дронів. Сили ППО знищили 64 безпілотники. Ще 62 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

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