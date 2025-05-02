RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Масштабная атака РФ на Запорожье: спасательные работы завершили, сколько пострадавших

Фото: в Запорожье закончили спасательные работы (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожье завершили спасательные работы после массированной атаки России в ночь на 2 мая. В результате налета дронов пострадали 29 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы. По состоянию на 07:00 2 мая количество травмированных возросло до 29 граждан", - говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали из-под завалов дома трех человек. Ранее сообщалось о якобы гибели 61-летнего мужчины. Эта информация не подтвердилась, мужчина пришел в сознание. Количество пострадавших уточняется.

Психологи ГСЧС оказали помощь 22 людям, из них двое детей.

 

Фото: в Запорожье закончили спасательные работы (t.me/dsns_telegram)

 

 

Атака дронов на Запорожье

Поздно вечером 1 мая российские дроны атаковали Запорожье. По одному адресу произошло разрушение многоэтажного жилого дома и пожар.

По состоянию на утро глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе повреждены 27 многоэтажек, более 10 частных домов, нежилые здания и учебные заведения. Также под удар врага попал локомотиворемонтный завод "Укрзализныци".

Всего этой ночью РФ выпустила по Украине 150 дронов. Силы ПВО уничтожили 64 беспилотника. Еще 62 дрона-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеГСЧСВойна в УкраинеАтака дронов